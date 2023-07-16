Андрей Голубев стал победителем «Челленджера» в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл титул в парном разряде турнира серии «Челленджер» в Зальцбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанско-украинский дуэт был посеян в парном разряде турнира ATP Challenger 125 SALZBURG OPEN 2023 с призовым фондом в 145 тысяч евро под третьим номером, в финале Голубев и Молчанов обыграли четвертую сеянную пару соревнования - индусов Анируду Сандрасекара/Виджая Сундаром Прашантома - со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Первую совместную победу Андрей и Денис отпраздновали в мае, в рамках туринского «Челленджера», всего же у казахстанского теннисиста теперь 16 побед в парных разрядах «Челленджеров» (две — в нынешнем сезоне).