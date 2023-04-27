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    Андрей Голубев пробился в полуфинал теннисного турнира в Риме

    27 Апреля 2023, 23:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл четвертьфинальный матч на турнире парного разряда в итальянском Риме и одержал победу над соперниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым казахстанец одержал победу над эквадорско-финским дуэтом Диего Идальго — Патрик Никлас-Салминен в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 10:4. Встреча продлилась один час и 15 минут.

    За время игры пара Андрея Голубева и Дениса Молчанова исполнила три подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также казахстанец и украинец выиграли пять очков и три гейма подряд.

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира.

    Напомним, матч первого круга парного разряда провела и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на турнире WTA Madrid Open в Испании. В паре с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой Рыбакина сыграла с японским дуэтом Сюко Аояма — Ена Шибахара и одержала уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:1. Встреча продлилась 50 минут.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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