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    Андрей Голубев не сумел выйти во второй круг турнира в Швейцарии

    19 Июля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел первый матч на турнире парного разряда в швейцарском Гштааде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым потерпел поражение от чешского дуэта Роман Жебавы — Петр Ноуза в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 8:10. Встреча продлилась один час и 12 минут.

    За время игры дуэт Голубева и Молчанова не исполнил ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также пара выиграла пять очков и три гейма подряд.

    На данный момент Голубев находится на 88-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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