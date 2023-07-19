Андрей Голубев не сумел выйти во второй круг турнира в Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел первый матч на турнире парного разряда в швейцарском Гштааде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым потерпел поражение от чешского дуэта Роман Жебавы — Петр Ноуза в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 8:10. Встреча продлилась один час и 12 минут.

За время игры дуэт Голубева и Молчанова не исполнил ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также пара выиграла пять очков и три гейма подряд.

На данный момент Голубев находится на 88-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).