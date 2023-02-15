Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турниров АТР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

На старте лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде одержали победу над австрийцами Александром Эрлером/Лукасом Мидлером со счетом 6:4, 6:4.

Еще один казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой также вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Роттердаме. В первом раунде они обыграли вторую пару соревнования, Олимпийских чемпионов 2020 года хорватов Мате Павича/ Николу Мектича со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде у женщин Анна Данилина неудачно сыграла на хардовом турнире WTA 500 в Дохе. В дуэте с бразильянкой Луизой Стефани она уступила Джулиане Ольмос (Мексика)/Шуай Чжан (Китай) - 5:7, 6:4, 7:10.



Фото: ktf.kz