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    Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турниров АТР

    15 Февраля 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов вышли в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    На старте лидеры мужской сборной Казахстана в парном разряде одержали победу над австрийцами Александром Эрлером/Лукасом Мидлером со счетом 6:4, 6:4.

    Еще один казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой также вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Роттердаме. В первом раунде они обыграли вторую пару соревнования, Олимпийских чемпионов 2020 года хорватов Мате Павича/ Николу Мектича со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде у женщин Анна Данилина неудачно сыграла на хардовом турнире WTA 500 в Дохе. В дуэте с бразильянкой Луизой Стефани она уступила Джулиане Ольмос (Мексика)/Шуай Чжан (Китай) - 5:7, 6:4, 7:10.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Бублик Александр
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