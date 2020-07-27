Андрей Чеботарев: Праймериз «Nur Otan» позволит выявить чиновников, реально способных принимать решения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз должен обеспечить качественное изменение состава Мажилиса и маслихатов. Об этом заявил Андрей Чеботарев на zoom-конференции под эгидой «Лиги сторонников партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Также член Национального совета общественного доверия, политолог Андрей Чеботарев высказался о децентрализации государственного управления и развитии местного самоуправления.

«Необходимо создавать местное самоуправление. У нас его нет. То, что называется местным самоуправлением, когда функции госуправления и самоуправления возложены на акимов и маслихаты, это неправильно. Нужны те органы самоуправления, которые будут реально работать. Тем более, если мы берем сельский уровень, районный, там нет представительных органов, там есть только аким со своим большим аппаратом», – считает политолог.

В результате, даже раздутый штат не приводит к принятию эффективных решений на местах. Об этом свидетельствуют недавние печальные примеры.

«Если брать те же села, то, когда происходят конфликты, как в Кордайском районе, они бездействуют. Они не способны что-то делать. Поэтому надо создавать местное самоуправление. Для начала разработать концепцию, проект закона и предложить рассмотреть на заседании Национального совета общественного доверия», – призвал Андрей Чеботарев.

Именно инертная исполнительная власть – один из главных показателей острой необходимости перемен. Концепцию «слышащего государства» должны реализовывать прежде всего члены правящей партии, они обязаны реагировать на запросы общества. В этом, считает политолог, важность предстоящего праймериз «Nur Otan» – заменить бездействующих чиновников на тех, кто реально способен принимать решения.

Напомним праймериз партии «Nur Otan» состоится с 17 августа по 3 октября текущего года. В zoom-конференции «Лиги сторонников «Nur Otan» приняли также участие государственный деятель Ермухамет Ертысбаев, секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей, политологи Марат Шибутов, Ислам Кураев, Эдуард Полетаев, общественный деятель, многодетная мать Алия Садырбаева, юрист, эксперт в области трудового законодательства Бибигуль Нурашева, предприниматель Эльмар Хусаинов. Модератором мероприятия выступил политолог Ерлан Саиров.



