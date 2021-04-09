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    15:35, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Андрей Чеботарев: Новый закон о мирных собраниях – самое серьезное достижение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный политолог Андрей Чеботарев назвал Закон «О мирных собраниях» самым серьезным политическим достижением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализован первый пакет политических реформ. Там очень много новаций. Идет работа по второму и третьему пакету политреформ. Но самым серьезным достижением президентских политических реформ я бы отметил новый Закон «О мирных собраниях». Скоро будет год, как он принят. И мы видим, что закон работает, причем эффективно. Та же оппозиция, которая критикует этот закон, сама пользуется новыми нормами. Например, инициаторы создания Демократической партии Казахстана уже три раза провели митинги в центре города», - сказал Андрей Чеботарев на презентации аналитического доклада «Реформы в Казахстане: от намерения к действиям».

    До этого, по его словам, его проводили правозащитники.

    «То есть если люди делают все грамотно, по закону, то есть подают, как положено, в исполнительный орган, договариваются по работе. Когда люди не хотят этого делать, тогда, конечно, им просто легче сказать: «Нам не дают – мы выйдем». Но они не обращаются, я сам общался с некоторыми активистами как член Национального совета и спрашивал, почему вы не подаете? Если бы подали и вам бы отказали, то это был бы один вариант. А потом вы говорите, что ваши права нарушаются, но вы сами нарушаете закон», - заключил эксперт.


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