Анатолий Торкунов - о Касым-Жомарте Токаеве: Международный чиновник высочайшего уровня

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев работал совершенно замечательно как международный чиновник высочайшего уровня. Об этом заявил российский дипломат, ректор МГИМО, президент Фонда развития (Эндаумента) Анатолий Торкунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анатолий Торкунов в документальном фильме «Преодоление» отмечает, что для него успех выпускников МГИМО, особенно такой успех, какого добился Президент Казахстана, = это большая радость.

«И во всех наших альбомах, блокнотах вы обязательно увидите фотографию Токаева, добрые слова о нем. И это никакой не подхалимаж. Это действительно искренние, добрые чувства. Я в Женеве встречался. Там тоже была создана ассоциация выпускников МГИМО, работающих и живущих в Женеве. Встречался с Касым-Жомартом Токаевым. Он и смотрелся, и работал совершенно замечательно, как международный чиновник высочайшего уровня. Его качества дипломата я подчеркивал особенно, потому что одно дело – даже работать в национальном посольстве или руководить ведомством своим национальным, которым он руководил. И совсем другое дело – работать с людьми, представляющими десятки стран, совершенно разными людьми».



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