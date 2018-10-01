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Анатолий Шкарупа назначен вице-министром энергетики РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Шкарупа Анатолий Валерьевич назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Ранее занимавший данный пост Б. Джаксалиев освобожден от занимаемой должности, передает primeminister.kz.
Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в Алматинской области. В 1998 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «экономика и менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса, инженер-экономист», в 2016 году - Университет КАЗГЮУ по специальности «право».
Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом в ОАО «KEGOK», где проработал до 2005 года, занимая должности начальника отдела, заместителя директора Департамента планирования и экономического анализа.
В 2005-2013 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий. Занимал должности директора Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики, заместителя председателя Агентства.
2013-2104 гг. - председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».
2015-2017 гг. - аким города Сарани Карагандинской области.
С мая 2017 г. до настоящего времени занимал должность заместителя акима Карагандинской области.
Фото из открытых источников
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