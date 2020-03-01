Анатолий Башмаков: День благодарности - духовное производное Ассамблеи народов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первый день весны, с Днем благодарности казахстанцев поздравил член Совета Ассамблеи народов Казахстана Анатолий Башмаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный в нашей стране ученый, общественный деятель подчеркнул, что в 2020 году отмечается 25-летие Ассамблеи народов Казахстана (АНК), которая является духовной структурой нашего многонационального государства, а также пятилетие со дня учреждения Первым Президентом страны праздника – Дня благодарности.

«Автором этих двух духовных начал – создания АНК и Дня благодарности является наш Елбасы, первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев. Еще тогда, 25 лет назад, глава молодого суверенного государства понял, что в условиях распада Советского Союза нужно сохранить и поддержать этносы, народы, проживающие в Казахстане.

«В чем смысл сегодняшнего праздника? А в том, что все 365 дней в году надо благодарить судьбу, что ты жив, учишься, работаешь, видишь и радуешься этому миру», - считает А. Башмаков, который возглавляет кафедру АНК в Евразийском Национальном университете им. Гумилева, а также руководит Ассоциацией кафедр АНК в Казахстане.

«В этот день, я думаю, мы должны благодарить своих родителей, которые подарили нам жизнь, сердце, способное понять боль, радость другого человека, благодарить землю, которая нас родила. У нас, в Казахстане есть собственное определение родины - это земля, на которую упала первая капля крови при рождении, земля, где закопана твоя пуповина. Эту землю надо защищать, любить. Для меня Казахстан – это моя родина, земля, в которой находится моя духовная пуповина. В день мы выражаем признательность своим друзьям, наставникам, многочисленным ученикам. И особая благодарность и низкий поклон в этот день, конечно же, великому казахскому народу, который, как толерантный этнос, не только принял, понял другие народы, но и пропустил через свое сердце, как донор, подарил им энергию, любовь, и по законам диффузии, вобрал в себя культуру, традиции народов, которые живут здесь. В этот день я хотел бы отметить еще одно качество коренного казахского народа - особое чувство казахстанской отзывчивости, когда сердце отзывается, идет навстречу тебе с улыбкой, искренним намерением поддержки», - поделился своими чувствами Анатолий Афанасьевич.

«Самый лучший материал – это сплав, и когда в Казахстане есть это сплав культур, этносов и народов, он всегда будет сильным. Сегодняшние проблемы, вызовы времени – это естественное течение жизни и задача Ассамблеи народов Казахстана, как духовного инструмента, поддержать и обеспечить это духовное и межнациональное согласие народов нашей страны. И таким инструментом стала наша Ассамблея народов Казахстана», - подчеркнул А. Башмаков,поздравив всех казахстанцев с наступлением весны, с Днем благодарности и пожелав нашей стране, всем людям благополучия, благодарности , любви и отзывчивости.