Анар Жарова: Административная практика – эффективный инструмент превенции коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с проектом Закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», инициированного депутатами Мажилиса Парламента РК, Антикоррупционная служба будет наделена компетенцией по пресечению административных коррупционных правонарушений, передает МИА «Казинформ».

11 марта т.г. на пленарном заседании Сената Парламента данный проект закона одобрен в двух чтениях.

Следует отметить, что сейчас функция по пресечению административных правонарушений у органа закреплена лишь в Положении.

Вводимые нововведения позволят Антикоррупционной службе полноценно реализовать компетенцию по административной практике в части коррупционных правонарушений.

После подписания закона Главой государства и вступления поправок в силу, Агентство будет иметь в своем арсенале весь спектр необходимых антикоррупционных инструментов.

Антикоррупционная служба будет возбуждать административные дела (путем составления протоколов) по 15 статьям КоАП, которые в последующем рассматриваются судами.

В их числе все административные коррупционные правонарушения (ст.ст. 676-681 КоАП), два состава в области предпринимательской деятельности (статьи 154, 173 КоАП) и ряд правонарушений, посягающих на институт государственной власти (статьи 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667 КоАП).

Усиление административной практики даст только положительный импульс работе Антикоррупционной службы.

Так, в отличие от уголовных мер, требующих значительных сил и средств, строгой доказательной базы, длительного времени на судебные процессы, применение административных мер занимает меньше времени и затрат.

«Эффективно используя рычаги адмпрактики, мы можем полноценно развернуть всю силу и мощь наших превентивных механизмов – анализа, мониторинга, антикоррупционных ограничений, стандартов и др», - отметила советник Председателя Агентства по противодействию коррупции РК Анар Жарова.

Как итог – своевременное предупреждение более тяжких коррупционных проявлений с недопущением вытекающих последствий в виде расхищения и причинения ущерба государству.

Немаловажный момент – усиление экономического эффекта работы Агентства от взысканных штрафов (к примеру, антикоррупционное ведомство Латвии за прошлый год пополнило бюджет страны за счет адмштрафов на 230 тыс. евро, а за 10 лет эта сумма равна 3 млн евро).

Что касается правонарушений в сфере уголовного и административного процессов, то усиление работы в этом направлении положительно отразится на качестве расследования и адмпроизводства, поспособствует исключению волокиты, нарушений, сократит количество жалоб, отметила А. Жарова.

Вкупе грамотная адмпрактика – это полноценная реализация поставленных перед Агентством задач, нацеленных на повышение доверия общества, минимизацию коррупции, улучшение благосостояния граждан и государства в целом.