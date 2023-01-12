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    Аналог президентского кадрового резерва создадут для учителей

    12 Января 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется создать базы данных будущих кандидатов руководителей организаций образования и учителей-предметников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По аналогии с президентским кадровым резервом будет создана республиканская база данных будущих кандидатов руководителей организаций образования. Данная мера позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями. Параллельно будет создана база данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах», - сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев во время расширенного заседания коллегии ведомства.

    Он добавил, что учителя, получившие звания «Қазақстанның еңбек ері», «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» будут участвовать в вопросах управления школами. Также будет развиваться институт независимых профессиональных экспертов в образовании.

    По словам главы Минпросвещения, будет проведена работа по увеличению заработных плат руководителей организаций образования.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Образование Минпросвещения РК
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