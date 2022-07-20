Анализ тарифов иностранных и казахстанских авиакомпаний провели в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам мониторинга информации и постов блогеров в социальных сетях Министерством индустрии и инфраструктурного развития проведен сравнительный анализ между тарифами казахстанских и иностранных перевозчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, казахстанский лоукост-перевозчик «Fly Arystan» предоставляет более доступные тарифы на сопоставимые по расстоянию маршруты иностранных авиакомпаний.

К примеру, на маршруте Туркестан – Стамбул с расстоянием 3594 км на 6 сентября т.г. тариф «Fly Arystan» будет составлять 86 482 тенге, при этом на аналогичное расстояние авиакомпании «Turkish Airlines» по маршруту Нур- Султан – Анталия на 1 сентября т.г. стоимость билета 286 823 тенге. При сравнении стоимости билета казахстанского перевозчика «Эйр Астана» по тому же маршруту на 1 сентября т.г. стоимость составит 186 474 тенге и будет ниже на 100 тыс. тенге по сравнению с турецким авиаперевозчиком.

Также следует отметить, что все авиаперевозчики используют систему динамического ценообразования, и стоимость билетов, приобретаемых перед вылетом, в разы выше, чем при раннем бронировании. Соответственно необходимо сравнивать тарифы разных авиакомпаний на одну и ту же дату. Сравнение указано в таблице.

Другой пример, маршрут Стокгольм – Анталия с расстоянием 2690 км на 1 сентября т.г. тариф авиакомпании «Pegasus Airlines» составляет 42 302 тенге. К сравнению, тарифы казахстанского лоукостера «Fly Arystan» по маршруту Алматы – Актау (2191 км) и Шымкент – Кутаиси (2400 км) на начало сентября т.г. составляют 20 445 тенге и 55 703 тенге соответственно.

Тарифы «Fly Arystan» на 1 сентября т.г. на такой популярный маршрут как Нур-Султан – Алматы с расстоянием 1000 км составляют 10 808 тенге и на маршрут Нур-Султан – Бишкек – 26235 тенге.

«Таким образом, стоимость билетов казахстанских перевозчиков конкурентоспособна и доступна по сравнению с иностранными авиакомпаниями при условии своевременного планирования полетов», - считают в МИИР.