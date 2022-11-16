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Анализ стоимости обучения в казахстанских вузах провело Миннауки

16 Ноября 2022, 17:35
Анализ стоимости обучения в казахстанских вузах провело Миннауки
16 Ноября 2022, 17:35

Анализ стоимости обучения в казахстанских вузах провело Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования Казахстана провели анализ стоимости обучения в университетах страны. По итогам, резких скачков цен не отмечается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос касательно стоимости обучения в университетах периодически возникает. Мы делали анализ стоимости обучения в этом году и в прошлом. Мы постоянно мониторим и видим, что стоимость поднимается в пределах инфляционных показателей. В прошлом году это было около 14-16%. Но вместе с этим нужно понимать, что качественное образование можно предоставить, только оплачивая достойную зарплату преподавателям. Поэтому с учетом инфляции, конечно, это вынужденные меры, но радикальных и резких скачков не отмечается», - сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявлял, что цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года. Однако в некоторых из них повышение все-таки произошло. К примеру, в Казахском национальном университете искусств сумма увеличилась с 690 тыс. тенге до 940 тыс. тенге в год.


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