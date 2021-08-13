Анализ результатов спортсменов на Олимпиаде проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио будут проанализированы соответствующими государственными структурами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие недели НОК РК совместно с республиканскими федерациями и МКС будет проведена работа по анализу результата выступления и подготовки национальных сборных команд РК на ОИ. До 10 сентября спортивными федерациями будет предоставлен детальный отчет по участию в олимпийских играх с предложениями и анализом причин удачного или не удачного выступления. К концу сентября мы подведем окончательные итоги выступления на Олимпийских играх, после чего начнется уже другая работа над ошибками и подготовка к следующему олимпийскому циклу», - сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков на брифинге в СЦК.

По его словам, в Токио поехала хорошая и сбалансированная команда.

«Сразу хочу подчеркнуть, что в Токио у нас была сбалансированная и хорошая команда. Несмотря на результаты, мы гордимся каждым из наших атлетов, которые прошли сложнейший период подготовки в условиях пандемии. До них никто никогда не сталкивался с такой ситуацией», - отметил спикер.