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    Анализ результатов спортсменов на Олимпиаде проведут в Казахстане

    13 Августа 2021, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио будут проанализированы соответствующими государственными структурами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшие недели НОК РК совместно с республиканскими федерациями и МКС будет проведена работа по анализу результата выступления и подготовки национальных сборных команд РК на ОИ. До 10 сентября спортивными федерациями будет предоставлен детальный отчет по участию в олимпийских играх с предложениями и анализом причин удачного или не удачного выступления. К концу сентября мы подведем окончательные итоги выступления на Олимпийских играх, после чего начнется уже другая работа над ошибками и подготовка к следующему олимпийскому циклу», - сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков на брифинге в СЦК.

    По его словам, в Токио поехала хорошая и сбалансированная команда.

    «Сразу хочу подчеркнуть, что в Токио у нас была сбалансированная и хорошая команда. Несмотря на результаты, мы гордимся каждым из наших атлетов, которые прошли сложнейший период подготовки в условиях пандемии. До них никто никогда не сталкивался с такой ситуацией», - отметил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Минкультуры Олимпиада
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