Анализ коррупционных рисков проведут в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве здравоохранения совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции под председательством первого вице-министра Марата Шоранова состоялось совещание по вопросу проведения внешнего анализа коррупционных рисков. В мероприятии приняли участие все руководители структурных подразделений Минздрава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как подчеркнул М.Шоранов, развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов социальной политики государства. На доступность и качество медицинских услуг, как одного из столпов благополучия наших граждан, государством выделяется особое внимание.

«Пандемия стала экзаменом на прочность всей системы здравоохранения и внесла существенные коррективы в нашу деятельность. Она обнажила годами копившиеся проблемы, показав несовершенство некоторых процессов участков нашей работы и даже более того, действовавшие внутри них коррупционные составляющие», - сказал первый вице-министр.

2 октября текущего года, в ходе совместного совещания Министерства с Антикоррупционной службой по вопросам противодействия коррупции в системе здравоохранения, Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о проводимой ведомством работе и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству в вопросах выявления и устранения коррупционных рисков. Кроме того, глава Минздрава инициировал проведение внешнего анализа коррупционных рисков в центральном аппарате. Тогда же Председатель Агентства Алик Шпекбаев поддержал данную инициативу. В дальнейшем аналогичную работу планируется провести во вновь созданных комитетах и территориальных департаментах ведомства.

«16 ноября текущего года подписан Совместный приказ, в рамках которого рабочей группой будет проводится анализ коррупционных рисков с 17 ноября по 20 декабря 2020 года в организационно-управленческой деятельности и нормативно правовых актах Министерства», - сообщил М.Шоранов.

Вместе с тем, Антикоррупционной службой уже проведены внешние анализы коррупционных рисков «СК-Фармация» и «Фонда социального медицинского страхования». В данное время проводится работа по устранению замечаний.

«Министерство заинтересовано по снижению и исключению возможных коррупционных рисков в системе здравоохранения, путем открытости, прозрачности и объективности. Кроме того, мы готовы реализовать новые совместные проекты», - заверил первый вице-министр.

В целом, участники совещания ознакомились с деятельностью и руководителями структурных подразделений Минздрава и обсудили организационные вопросы проведения внешнего анализа.