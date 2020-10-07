Анализ коррупционных рисков проведут в ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внешний анализ коррупционных рисков проведут в Фонде социального медицинского страхования. Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не только сфера здравоохранения, но и другие сферы госуправления в определенной степени подвержены коррупции. Мы только недавно закончили внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация». Внесен комплекс предложений по минимизации коррупционных рисков и в целом по повышению эффективности деятельности Единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий медицинского назначения», - сказал Олжас Бектенов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«На днях подписан совместный приказ и сейчас начинаем внешний анализ в Фонде социального медицинского страхования. Совместно со специалистами Минздрава, Фонда, будем рассматривать вопросы устранения коррупционных рисков в деятельности данной организации», - проинформировал он.

По словам О. Бектенов, в период пандемии были выявлены факты завышения цен на закупки аппаратов ИВЛ в ряде регионов.

«Мы эту информацию детально доводили. В целом, как и в любой сфере есть риски, есть нарушения, но нельзя сказать, что они повально происходят. Подавляющая часть госслужащих - это честные порядочные люди», - считает заместитель главы Антикоррупционной службы.