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    Анализ коррупционных рисков проведут в ФСМС

    7 Октября 2020, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внешний анализ коррупционных рисков проведут в Фонде социального медицинского страхования. Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не только сфера здравоохранения, но и другие сферы госуправления в определенной степени подвержены коррупции. Мы только недавно закончили внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация». Внесен комплекс предложений по минимизации коррупционных рисков и в целом по повышению эффективности деятельности Единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий медицинского назначения», - сказал Олжас Бектенов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    «На днях подписан совместный приказ и сейчас начинаем внешний анализ в Фонде социального медицинского страхования. Совместно со специалистами Минздрава, Фонда, будем рассматривать вопросы устранения коррупционных рисков в деятельности данной организации», - проинформировал он.

    По словам О. Бектенов, в период пандемии были выявлены факты завышения цен на закупки аппаратов ИВЛ в ряде регионов.

    «Мы эту информацию детально доводили. В целом, как и в любой сфере есть риски, есть нарушения, но нельзя сказать, что они повально происходят. Подавляющая часть госслужащих - это честные порядочные люди», - считает заместитель главы Антикоррупционной службы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Страхование
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