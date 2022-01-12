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    Анализ готовности местных властей к ЧП проведут в Казахстане

    12 Января 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о запланированной в сфере гражданского общества работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере гражданского общества МИОР будет организовано широкое обсуждение новых политических инициатив Президента с привлечением представителей гражданского общества и экспертов. Наряду с этим планируется проведение серии экспертных дискуссий стратегических сессий, обсуждений в регионах страны», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

    В целом, по его словам, в целях усиления коммуникационных каналов, взаимодействия между центральными властями и местным населением будет проведен анализ координации работы МИО на предмет готовности местных властей к ЧП.

    «Наряду с этим РК как участник международных договоров и организаций также страна, желающая принять участие в международных инициативах, как ОЭСР, несет определенные обязательства в области прав человека. Механизмы правового регулирования должны учитывать особенности деятельности НПО, также обеспечение господдержки общественных объединений», - отметил министр.

    «Необходимо внедрить правовые инструменты, дающие дополнительный импульс развитию института гражданского общества и возможности реализации гражданских инициатив. Для этого планируется расширение механизма реализации права граждан на свободу объединения, путем внесения изменений в действующее законодательство», - добавил глава МИОР.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК НПО Общество МИОР ЧП-2022
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