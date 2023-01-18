Аналитика и государственная политика - интервью с главой КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК в этом году отмечает 30-летие со дня своего основания. Все эти годы аналитический центр, деятельность которого зачастую не заметна для публики, занимал и продолжает занимать важную роль при принятии политических решений в стране. Многие исследования организация проводит под грифом «для служебного пользования» или под грифом «секретно» для первых руководителей государства. Завесу тайн приоткрыл директор КИСИ Еркин Тукумов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Еркин Валитханович, расскажите , какую роль играют подобные аналитические центры в развитии страны?

- Без аналитики, прогнозирования, расчетов в государственной политике нельзя сформировать планы развития страны, увидеть возможности, непонятны риски и угрозы, на которые необходимо обратить внимание. Потребность в аналитике растет из года в год. Сейчас аналитические центры создают даже информационные агентства, как CNN, Al Jazeera, а что говорить о государстве? Если нет аналитических центров, то серьезно ухудшается процесс управления государственной политикой во всех областях. Аналитика – это основа для принятия грамотных решений. Самое главное для нас, для КИСИ – это готовить аналитику, как оперативного, так и стратегического характера для Главы государства, для Администрации Президента. Поэтому нашей работы часто не видно на публике, все идет под грифом «для служебного пользования», под грифом «секретно». Это очень чувствительная служебная информация. Так функционируют многие мозговые центры стран мира, в том числе демократических. Я не думаю, что РЭНД корпорация, старейший аналитический центр мира, дает все их аналитические разработки на публику.

- Рассматриваете ли Вы возможность публикации данных для широкого круга читателей , общества ?

- Вы знаете, КИСИ - часть общества. Мы живем в его ритме и видим огромный запрос на новые подходы, открытость, качественную публичную экспертизу, поэтому мы стараемся публиковать как можно больше информации, в том числе и социологии, аналитики по горячим актуальным проблемам. Хотя согласен, что у нас не хватает публичной аналитики, мы это сами видим и стараемся уделять этому внимание. Сейчас мы развиваем сайт, присутствуем практически во всех социальных сетях и хотим развивать контент для публичного пользования, и социологические исследования в том числе. За прошлый год мы значительно продвинулись в этом вопросе, мы фиксируем рост уникальных посетителей на наш сайт, в том числе иностранных пользователей.

- Какие направления будут приоритетными в деятельности КИСИ в 2023 году?

- КИСИ – это ведущий аналитический центр страны. Он состоялся. Это, действительно, бренд, причем международный. Я без ложной скромности скажу, что это ведущий аналитический центр не только Казахстана, но и Центральной Азии и всего СНГ. Это зафиксировано в мировых рейтингах, поэтому важно поддерживать эту марку качественными исследованиями, сильным кадровым составом, аналитикой. Важно ставить еще более амбициозные цели.

Я в течение прошлого года, выступая на конференциях, часто говорил, что в Казахстане очень многое надо сделать в области исследования внешней политики. За 30 лет у нас так и не сформировались школы по Китаю, по Центральной Азии, по России. Это наши соседи и мы должны их знать. Тем более нет школ по США, по европейским странам, по исламскому миру. В этом году один из приоритетов – перейти от слов к делу, к практике. Мы хотим видоизменить структуру института и создать такие центры, которые будут специализироваться по внешней политике, по внутренней политике, более прикладного характера, по экономике, то есть изучать глобальную экономику. Мы в постоянном поиске какой положительный опыт мог бы пригодиться Казахстану в наш трансформационный период, а также анализируем какие риски и вызовы несет мировая ситуация, в том числе усиливающаяся милитаризация и рост конфликтности в разных регионах мира.

Второй момент – это поиск информации. Аналитики всегда работают с большими базами данных. Сидя в кабинете и бороздя просторы интернета, никогда не стать специалистом высокого уровня, к которому будут прислушиваться. Поэтому нужно изучать Казахстан, понимать, как живет тот или иной регион, какие есть проблемы, продолжать проводить социологию, общаться с жителями. Президент объявил о децентрализации, о том, что в регионах проблемы должны решаться на местах. В прошлом году мы начали такие исследования, но в этом году я бы хотел инициировать открытие нескольких филиалов КИСИ в разных областных центрах. Я бы хотел, чтобы отделения были в Северо-Казахстанской области, Актобе, Туркестане или Шымкенте. Это на первом этапе, а дальше будет видно. В идеале везде надо открывать филиалы.

Еще один важный момент – это взаимодействие с международными партнерами, слушать их мнение, подходы, изучать методологию, проводить международные конференции не просто ради красивых жестов, речей, но для того, чтобы без барьеров обсуждать острые вопросы, в том числе и те, которые могут кому-то не понравиться. Например, почему у нас до сих пор в Центральной Азии есть визы между странами, пограничные вопросы, хотя мы очень близкие народы.

Не случайно, что первым нашим мероприятием в этом году станет проведение в январе экспертной встречи с партнерами из Центральной Азии. Мы обсудим как все вместе: казахи, узбеки, кыргызы, таджики и туркмены видим образы нашего будущего к 2030 году.

Третье – КИСИ всегда был кузницей кадров. Нам нужно привлекать молодых, талантливых ребят, создавать условия, перспективу, чтобы им было интересно работать, удерживать профессионалов, потому что нужно знать потребности всех слоев населения. КИСИ был и будет кузницей кадров для министерств и ведомств, для НПО и международных организаций.

- Вы сказали о формировании филиалов и реорганизации КИСИ. Понадобятся ли для этого процесса дополнительные средства?

Все это будет организовываться за счет средств, которые уже есть. Мы делаем это все на основе существующих возможностей.

- Тот же вопрос касается кадров…

- Проблема кадров была, есть и будет. Это касается всех сфер, какую ни возьми. Где найти хороших журналистов, врачей, учителей. Готовых никто не подарит, лучше всего – брать молодых ребят и их обучать. Есть те, кто заканчивают обучение по программе «Болашак», есть выпускники хороших казахстанских вузов. Очень много желающих работать в КИСИ, поэтому нам есть, из кого выбирать.

Сейчас, когда потребность в аналитике постоянно растет, то привлечение и формирование аналитиков, экспертов – это одна из важнейших задач для государства. Хотя и очень непростая. Вы знаете большинство не хотят писать, больше всем нравится заниматься организационной работой. Но я уверен, что все кто овладел искусством письма всегда будет востребован в жизни, будет конкурентоспособным.

- Можно ли сказать, что КИСИ перспективное место для молодых специалистов?

- Очень. Перспективное с разных точек зрения. Во-первых, это институт при Президенте, то есть здесь можно не только удовлетворить любопытство ученого, но и перейти сразу к практике, даже определенным образом повлиять на принятие решений, принять участие в подготовке этих решений. Здесь практическая аналитика, сразу виден стык между наукой и государством. Во-вторых, госорганы заинтересованы брать молодых ребят из КИСИ в Администрацию Президента, Министерство иностранных дел и другие структуры. Практически во всех органах есть наши выпускники. Недавно, сотрудник, который поработал в КИСИ определенное время, стала министром экологии и природных ресурсов, одна из самых молодых министров. (Зульфия Сулейменова – прим. ред.). Мы сейчас готовимся к нашему юбилею и проводим не просто подсчет всех кто работал в разное время в КИСИ, но и анализируем их профессиональный опыт. Очень интересная статистика. Надеюсь скоро опубликуем.

- Какими исследованиями занимаются эксперты КИСИ в настоящее время?

- Сейчас мы приступили к серьезным исследованиям мировых экономических процессов и их влияние на Казахстан. Это и инфляция, и пандемия, и нарушенные логистические цепочки. Мы должны предсказать не только «черных лебедей» (неожиданные сценарии), но и «серых носорогов» (очевидные сценарии, но при которых необходимы конкретные действия, чтобы предотвратить те или иные проблемы). Также мы смотрим и с точки зрения перспектив. Если мы говорим, что проводим серьезные экономические реформы, мы должны изучать опыт тех стран, которые уже прошли подобные реформы, брать лучшее и избегать ошибок.

Конечно, это и вопросы политической модернизации. В стране будут проходить выборы акимов районов, мы предметно изучали опыт выборов аульных акимов, какие там были ошибки, проблемы, положительные моменты для того, чтобы понять, с чем столкнется страна при выборе акимов районов.

Если говорить о внешней политике, то нас интересуют вопросы, связанные с нашими соседями. Это и Центральная Азия, и то, что происходит в Китае, в России, как выстраивать отношения с точки зрения нашей прагматичной внешней политики, учитывая наши интересы. Это очень непростые исследования и они требуют высококвалифицированных экспертов.

Социологией, изучением нашего общества, его потребностей, чем обеспокоены, на что обращают внимание, на что нужно обратить внимание акимам областей, Правительству, мы занимаемся постоянно.

- Как вы выстраиваете работу с обществом? Какие социологические исследования проводите?

- КИСИ сам не проводит социологические исследования, КИСИ является заказчиком. Данные нам предоставляют разные организации. Мы работаем с этими материалами, делаем перекрестный анализ, определяем тенденции на основе этих данных, которые говорят об их релевантности, объективности.

У нас есть постоянные социологические исследования по всем регионам Казахстана. Есть телефонные опросы, регулярные экспертные опросы. Они в основном служебного пользования и идут на стол руководства Администрации Президента, поэтому мы не всегда можем их публиковать. Некоторые из них мы размещаем на нашем сайте. Но одна из наших задач в этом году – шире публиковать наши социологические исследования. Мы планируем большие социологические исследования в этом году и надеемся, что сможем часть из них обнародовать.

- Прошлый год был насыщенным на политические события. Қаңтар ускорил политические реформы. Что, по-Вашему, дал Казахстану 2022 год?

- Прошлый год фактически заложил основу для более справедливого Казахстана, но самое главное – Президент уже обозначил, что для проведения экономических реформ, нужны политические. Такой задачи раньше никогда не было. Сначала шла экономика, потом политика. Сейчас пришло понимание, что политическая основа – это фундамент для экономической реформы. По-другому быть не может.

Прошел всенародный референдум, внесены конституционные изменения, прошли выборы Президента, предстоят выборы Парламента. Это будет политическая перезагрузка не просто ради возобновления, а для того, чтобы проводить важные экономические, социальные реформы в этом году. Все это нужно, чтобы мы смогли воспользоваться теми возможностями, которые перед нами открываются. Это и транзиты грузов, и строительство инфраструктурных проектов, развитие отраслей для движения в сторону диверсификации, отхода от экспорта сырьевых товаров. Экспорт сырьевых товаров – это всегда большая волатильность, непредсказуемость. Сегодня цена на нефть одна, завтра – другая. Это удел стран с непредсказуемой экономикой, если мы хотим стать предсказуемой экономикой, сложной экономикой, мы должны идти на диверсификацию. Вы знаете, что США добывает намного больше нефти, чем Казахстан? При этом они не зависят от нефтяной конъюнктуры, потому что у них развито множество других областей и все это стабилизирует экономику. Это и автомобильная отрасль, отрасль сельского хозяйства, новые технологии и так далее, а простые экономики, где есть просто экспорт сырья, всегда очень нестабильные. В конечном счете, речь идет о благосостоянии всего народа. Я считаю, что задел сделан и нужно идти дальше.

Здесь многое, если не все, будет зависеть от того, кто будет исполнять. Это вопрос человеческого капитала. Можно ставить очень амбициозные задачи, но не выполнить их ввиду качества человеческого капитала. Поэтому Президент и ставит вопрос того, чтобы привлекать как можно больше молодых людей, в том числе обучившихся, прошедших практику за рубежом, которые смогут реализовать эти важные реформы.

Мне нравится меритократический подход, когда каждому по заслугам, независимо от возраста, гендера и так далее. Этим и сильны те же США, которые как пылесос привлекают лучшие кадры. Были разные анализы, которые говорят о том, что чуть ли не треть всех исследований страны принадлежат иммигрантам. Казахстан тоже должен привлекать лучших, не бояться. Мне кажется нам нужно менять ментальность, уходить от тотальной мигрантофобии. В Казахстане пока очень настороженное отношение ко всем мигрантам. Я не говорю о низкоквалифицированных мигрантах, беженцах. Нужно создавать условия для высококвалифицированных мигрантов, чтобы они приехали в Казахстан, взяли гражданство. Фактически мы вступаем в глобальную битву за таланты. К примеру, Великобритания дает визы для работы выпускникам лучших вузов мира. Рассчитывая только на свои силы, мы можем сильно замедлить процесс развития.

Многие делают акцент на том, что мы очень молодая страна. Да, средний возраст 31,8 лет, есть демографический потенциал расти дальше, но окно демографических возможностей не длится вечно. Были разные исследования о том, что до 2030-2035 года оно может постепенно уменьшаться. Чем больше общество урбанизировано, чем больше его доходы, тем меньше люди хотят детей. Это практика всех развитых стран мира. Например, в Японии количество продаваемых подгузников для взрослых больше, чем для детей. Вопрос привлечения мигрантов рано или поздно встанет перед нами. Об этом тоже нужно думать.

- Недавно в социальных сетях была распространена информация о том, что Узбекистан более привлекательная страна для известных международных компаний, как Google, Apple, Meta, чем Казахстан.

- Я не совсем согласен с такой постановкой вопроса, что он более привлекателен. То, что там более дешевая рабочая сила – да, более высокая плотность населения – да. Также Узбекистан сделал преференции для международного бизнеса. Это, конечно, нужно внимательно изучить, но в целом я рад за Узбекистан. В том плане, что это братская для нас страна. Недавно состоялся визит нашего Президента в Узбекистан, что свидетельствует о союзнических отношениях стран. То, что хорошо для Узбекистана, рано или поздно принесет свою пользу и для Казахстана, и наоборот. Искусственную конкуренцию между двумя крупнейшими странами Центральной Азии создавать не нужно.

Казахстан и так является уже лидером по привлечению иностранных инвестиций в Центральной Азии. На информацию всегда нужно смотреть в контексте, нужно сравнить, а сколько у нас привлечено инвестиций и в какие сферы. У нас присутствуют практически все мировые бренды, я думаю, что мы большой задел сделали, уверенно идем, но нам нельзя расслабляться ни в коем случае, а некоторые вещи нам нужно делать совместно с Узбекистаном. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что 20 января вместе с Министерством иностранных дел РК мы проводим важную конференцию «Образы будущего Центральной Азии». Приедут наши коллеги из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, где мы будем обсуждать пути сотрудничества, перспективы региона, будем говорить о том, как видится нам более тесное взаимодействие.

- Касательно человеческого капитала – оправданы ли недавние назначения Президентом РК молодых министров?

- Приходят новые лица, достаточно принципиальные. Это вселяет оптимизм. Например, министр экологии и природных ресурсов, несмотря на молодость, уже проявила важные лидерские качества. На днях руководителем аппарата Сената Парламента стал Максим Споткай, который прекрасно говорит на казахском языке.

Есть важные кадровые решения Президента, которые говорят о том, что взят курс на значительное омоложение политической управленческой элиты, но в то же время имеет место и серьезные составляющие меритократии, когда наравне с молодыми назначаются и старшие коллеги, например, министр просвещения - человек с опытом. Думаю, и дальше будут серьезные кадровые решения, в том числе и в экономическом секторе. Человеческий капитал и в целом вопросы макроуправления человеческим капиталом требуют новых подходов осмысления, но некоторые моменты Президент уже практически осуществил. КИСИ будет анализировать это направление и давать свои предложения по развитию человеческого капитала в Казахстане.

- Благодарим за беседу!





Фото: КИСИ при Президенте РК



