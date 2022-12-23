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    Аналитические данные помогают повысить качество высшего образования

    23 Декабря 2022, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Удовлетворенность деятельностью вузов в Казахстане составила 79,9%. В опросе участвовали обучающиеся различных факультетов 16 казахстанских вузов, входящих в Лигу академической честности. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Результаты проведенного опроса были представлены 22 декабря на форуме – общем собрании Лиги академической честности, в котором приняли участие руководители ведущих казахстанских вузов, вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, руководитель общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, а также представители НПП РК «Атамекен», Агентства РК по противодействию коррупции, и другие эксперты.

    На форуме был впервые презентован визуально-аналитический дэшборд лиги, с помощью которого собравшиеся наглядно ознакомились с результатами учебных сессий и проведенных опросов по удовлетворенности обучающихся и преподавателей 16 вузов страны. В опросах приняли участие более 25 тысяч респондентов.

    В опросе обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры приняли участие 23 457 человек. Среднее время прохождения опроса составило 13 минут. Опрос проводился по 10 основным категориям:

    академическая честность,

    преподавание и оценивание дисциплин,

    оценивание и обратная связь,

    выбор дисциплин при регистрации,

    личностное развитие,

    академическая поддержка,

    информационные ресурсы и услуги,

    вовлеченность,

    материально-техническая база и кампус,

    дистанционное обучение

    Согласно использованной методике подсчета - средний уровень удовлетворенности по вузам-членам лиги составляет 79,9%.
    Вузы
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