Аналитические данные помогают повысить качество высшего образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Удовлетворенность деятельностью вузов в Казахстане составила 79,9%. В опросе участвовали обучающиеся различных факультетов 16 казахстанских вузов, входящих в Лигу академической честности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Результаты проведенного опроса были представлены 22 декабря на форуме – общем собрании Лиги академической честности, в котором приняли участие руководители ведущих казахстанских вузов, вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, руководитель общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, а также представители НПП РК «Атамекен», Агентства РК по противодействию коррупции, и другие эксперты.

На форуме был впервые презентован визуально-аналитический дэшборд лиги, с помощью которого собравшиеся наглядно ознакомились с результатами учебных сессий и проведенных опросов по удовлетворенности обучающихся и преподавателей 16 вузов страны. В опросах приняли участие более 25 тысяч респондентов.

В опросе обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры приняли участие 23 457 человек. Среднее время прохождения опроса составило 13 минут. Опрос проводился по 10 основным категориям:

академическая честность,

преподавание и оценивание дисциплин,

оценивание и обратная связь,

выбор дисциплин при регистрации,

личностное развитие,

академическая поддержка,

информационные ресурсы и услуги,

вовлеченность,

материально-техническая база и кампус,

дистанционное обучение

Согласно использованной методике подсчета - средний уровень удовлетворенности по вузам-членам лиги составляет 79,9%.



