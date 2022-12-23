Аналитические данные помогают повысить качество высшего образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Удовлетворенность деятельностью вузов в Казахстане составила 79,9%. В опросе участвовали обучающиеся различных факультетов 16 казахстанских вузов, входящих в Лигу академической честности. Об этом передает МИА «Казинформ».
Результаты проведенного опроса были представлены 22 декабря на форуме – общем собрании Лиги академической честности, в котором приняли участие руководители ведущих казахстанских вузов, вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, руководитель общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, а также представители НПП РК «Атамекен», Агентства РК по противодействию коррупции, и другие эксперты.
На форуме был впервые презентован визуально-аналитический дэшборд лиги, с помощью которого собравшиеся наглядно ознакомились с результатами учебных сессий и проведенных опросов по удовлетворенности обучающихся и преподавателей 16 вузов страны. В опросах приняли участие более 25 тысяч респондентов.
В опросе обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры приняли участие 23 457 человек. Среднее время прохождения опроса составило 13 минут. Опрос проводился по 10 основным категориям:
академическая честность,
преподавание и оценивание дисциплин,
оценивание и обратная связь,
выбор дисциплин при регистрации,
личностное развитие,
академическая поддержка,
информационные ресурсы и услуги,
вовлеченность,
материально-техническая база и кампус,
дистанционное обучение
Согласно использованной методике подсчета - средний уровень удовлетворенности по вузам-членам лиги составляет 79,9%.