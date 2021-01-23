Аналитическая система «Регион ГЗ» позволяет проводить мониторинг эффективности госзакупок в регионах и министерствах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Агентства по противодействию коррупции с участием НПП «Атамекен», министерств, акиматов и организаций квазигосударственного сектора обсуждены вопросы эффективности государственных закупок в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Информационно-аналитический портал «Единое окно закупок», объединяющий данные основных закупочных площадок страны, успешно используется сотрудниками Агентства для превентивного выявления рисков необоснованного завышения цен.

«Мы анализируем планы закупок и сами закупки по всем регионам, сравниваем цены. С начала реализации проекта совместно с Антикором предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму порядка 22,8 млрд тенге», -отметил у полномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов .

Как подчеркнул спикер, данная система способствует повышению прозрачности закупок, что является одной из ключевых задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Система доказала свою эффективность в 2020 году в период пандемии и режима ЧС. Портал зафиксировал десятикратное сокращение количества рисковых закупок в результате проработки рекомендаций Агентства с госорганами в рамках мониторинга.

«Сфера ценового комплаенса госзакупок в рамках проекта с Нацпалатой подлежит ежедневному анализу с нашей стороны. Положительный эффект – не только сэкономленные средства, но и судьбы людей, совершение правонарушений со стороны которых мы предотвращаем превентивным способом. Превенцией же должна заниматься не только наша служба, но и все госорганы и подведомственные организации», - акцентировал Председатель Агентства Алик Шпекбаев.

Модуль «Регион ГЗ» является дальнейшим развитием портала «Единого окна закупок». Отчеты, генерируемые презентованной системой, предоставляют возможность выявлять риски коррупционных правонарушений. В частности, аналитик может видеть завышения закупочных цен, индикаторы, указывающие на отсутствие неконкурентности, снижение цен и ряд других показателей.

«ЕОЗ» нацелена повышать прозрачность рынка закупок, что стимулирует большее количество предпринимателей участвовать в тендерах на единой площадке. В свою очередь это залог справедливого ценообразования, улучшения качества конкурсных предложений и снижения рисков коррупции», – отметил в ходе презентации руководитель Центра мониторинга и экспертизы рынка Серикбек Елшибеков.

Спикер обратил внимание, что система позволит взглянуть на каждый регион и отдельный государственный орган комплексно. Подобный подход сформирует целостную картину сложившейся практики и предоставит возможность выстроить рейтинг. Применение портала со стороны госорганов позволит ведомствам проводить собственную аналитику, к примеру, по негативным показателям доли закупок «из одного источника», на основе которой возможно выстроить точечные меры.