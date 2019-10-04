Ан-12 совершил аварийную посадку в Украине

ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ – УКРИНФОРМ - Возле аэропорта «Львов» совершил аварийную посадку самолет Ан-12, который утром исчез с радара, а позже был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«4 октября в 07:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Отмечается, что горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета.