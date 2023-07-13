АМТ необоснованно расторгает контракты с казахстанскими поставщиками – на критику ответили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак Жол» ранее просили Правительство прекратить необоснованное расторжение действующих контрактов «АрселорМиттал Темиртау» с казахстанскими поставщиками, обеспечить выплату всех задолженностей и защитить добросовестный казахстанский бизнес. В ответ на депутатский запрос первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр объяснил необоснованное расторжение контрактов АМТ с отечественными поставщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно действий АО «АрселорМиттал Темиртау» по оптимизации затрат на услуги сторонних организаций и аренду техники, сообщает следующее. Речь также идет о прекращении необоснованного расторжения действующих контрактов, обеспечения выплаты всех задолженностей и защиты казахстанского бизнеса.

«Текущая ситуация с расторжением действующих контрактов и возникшей задолженностью перед предприятиями Карагандинской области является решением АМТ, связанным с необходимостью обеспечения процесса выплат заработной платы работникам компании. Компания столкнулась с проблемой ликвидности наличности по выплате кредиторской задолженности местным поставщикам и подрядчикам. В этой связи, государственными органами совместно с компанией проводится работа по выработке мер, направленных на решение данных вопросов. Более подробная информация о проводимой работе в августе текущего года Вам будет представлена Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Соответствующее поручение дано», - ответил Роман Скляр на депутатский запрос.

Что касается обязанности инвестора проводить открытые тендеры на выполнение работ, услуг и аренду техники, по аналогии с системой госзакупок, по словам первого заместителя Премьер-Министра, закупки товаров, работ и услуг (ТРУ), осуществляемые АМТ в рамках контракта на недропользование, не подпадают под государственное регулирование, поскольку данные закупки проводятся согласно корпоративным процедурам компании.

То есть, в рамках действующего Контракта по добыче твердых полезных ископаемых, обеспечено принятие АМТ обязательств по соблюдению Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ по добыче твердых 2 полезных ископаемых, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию от 21 мая 2018 года 355, с 1 января 2024 года.

При этом, в Правилах не предусмотрена типовая форма договора на приобретение ТРУ (по аналогии с государственными закупками), что не позволяет поставщикам заключить договора на равных условиях с заказчиком.

«В этой связи, уполномоченным органом планируется внесение соответствующих изменений в части обеспечения равного уровня ответственности сторон, а также исключения возможности одностороннего расторжения договора без объяснения причин и без возмещения понесенных затрат поставщиком. Относительно перехода на систему долгосрочных контрактов с отечественными подрядными предприятиями необходимо отметить, что на сегодня данный вопрос является одним из наиболее действенных инструментов поддержки развития внутристрановой ценности. Законом «О промышленной политике» предусмотрен механизм планирования и осуществления закупок по договорам, направленным на развитие промышленности (в том числе офтейк-контракты), который сейчас пересматривается. При этом, планируется дополнить перечень договоров, направленный на развитие промышленности, договорами гарантированного закупа, предусматривающими долгосрочный гарантированный закуп товаров обрабатывающей промышленности, наряду с офтейк-контрактами», - добавил Роман Скляр.