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    Амстердам «отбивается» от туристов: круизным лайнерам запрещено заходить в порт в центре города

    21 Июля 2023, 13:25

    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Городской совет Амстердама запретил круизным лайнерам заходить в порт в центре города, чтобы ограничить количество туристов и снизить загрязнение окружающей среды. Это означает, что центральный круизный терминал, который находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала и центра города будет закрыт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Отмечается, что это одна из последних мер, направленных на борьбу с массовым туризмом в городе.

    Городской совет ранее запретил курение марихуаны на улицах «квартала красных фонарей».

    Предложение запретить круизным лайнерам заходить в порт в центре города было поддержано подавляющим большинством городского совета из-за опасений по поводу чрезмерного туризма.

    Амстердам стал жертвой собственной популярности. Ежегодно город посещают около 20 миллионов туристов.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Туризм Мировые новости Нидерланды
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