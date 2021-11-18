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    Амре представляет Казахстан на крупнейшем фестивале азиатских песен

    18 Ноября 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном телефестивале ABU TV Song Festival в этом году Казахстан представляет победитель конкурса «Славянский базар» - Ернар Садирбаев, который больше известен под псевдонимом Амре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Агентство «Хабар».

    Отметим, крупнейший концерт профессиональных музыкантов Азии проходит сегодня, 18 ноября, в онлайн формате. Он проводится в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза, в состав которого входит Агентство «Хабар».

    В этом году в фестивале принимают участие 12 стран. Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2019 году на ABU TV Song Festival в Японии нашу страну представлял Димаш Кудайберген.

    Клип для новой песни Амре «Өмір - теңіз», представленной к участию в международном фестивале, снят в Алматинской области на Чарынском каньоне. Задумка видеопроизведения имеет глубокий смысл и передает особую атмосферу местности.

    «Из-за пандемии коронавируса человечество переживает нелегкое время. В этот трудный период каждый человек ведет борьбу с самим собой. К сожалению, не у всех она заканчивается успешно. Некоторые люди не выдерживают испытаний. Идея клипа в том, чтобы показать как главный герой, благодаря своему трудолюбию и неустанным стараниям, побеждает самого себя и преодолевает трудности», - говорит продюсер проекта Бакытгуль Торехан.

    Кроме того, при содействии Агентства «Хабар», композиция «Өмір - теңіз» будет включена в пятое издание нового Европейского музыкального песенника, который дает возможность участникам создать музыкальную коллекцию европейских популярных исполнителей на общую социально ориентированную тематику.

    В 2021 году тема Песенника посвящена силе музыки, способной объединить людей, и противодействия последствиям долгой изоляции, вызванной пандемией COVID-19. Основной посыл – выразить оптимизм по поводу того, что ограничения из-за пандемии COVID-19 являются временными.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Связь, ТВ, IT Видео Общество
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