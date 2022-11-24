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Ўз
Церемония инаугурации Президента РК будет транслироваться в соцсетях
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Еврокомиссия продвигает использование 5G в самолетах и Wifi с частотой 5 Ггц в авто
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Атырауская область
Разлитые в степи нефтепродукты обнаружили в Атырауской области
сегодня 14:57
Северо-Казахстанская область
Китайский лимон плодоносит в оранжерее Петропавловска
сегодня 14:52
Цены и тарифы
Нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть
сегодня 14:41
Туркестанская область
Арысь в Туркестанской области впервые подключили к природному газу
сегодня 14:41
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Адресная помощь на аренду жилья: более 37 тысяч заявлений приняли от казахстанцев
сегодня 14:39
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Препарат «Спинраза» впервые ввели для лечения ребенка с СМА в Акмолинской области
сегодня 14:35
Восточно-Казахстанская область
Филиал Университета Калгари планируется открыть в Семее
сегодня 14:27
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Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
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Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
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С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
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Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
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Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане
сегодня 14:11
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Нидерланды — Эквадор: где и когда смотреть матч ЧМ-2022 по футболу
сегодня 14:08
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Планируется увеличить долю экспорта баранины в арабские страны - Минсельхоз РК
сегодня 13:57
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Десять человек погибли в результате пожара в многоэтажке в Урумчи СУАР
сегодня 13:47
Жилье
Субсидировать аренду жилья для неполных семей предложили в Казахстане
сегодня 13:36
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Морозы ожидаются в Казахстане 26-28 ноября
сегодня 13:32
Жилье
Как будет работать база очередников на получение жилья в Казахстане
сегодня 13:25
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Все виды стройматериалов фактически подорожали на 50% - сенатор
сегодня 13:22
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Товарооборот между Канадой и Казахстаном превысил $700 млн
сегодня 13:14
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Домогательствам на рабочем месте в РК подвергаются женщины от 20 до 40 лет
сегодня 13:05
Жилье
Очередь на жилье увеличивается в Казахстане за год на 50 тысяч человек
сегодня 12:53
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Ущемление прав потребителей выявили в деятельности филиала АО «КазТрансГазАймак»
сегодня 12:42
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От штрафа до 5 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточат ответственность за харассмент
сегодня 12:31
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Расследуется дело ТОО «Ас-Ай» по причинению ущерба КТЖ в размере 900 млн тенге
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Жилье
Арендным жильем без выкупа будут обеспечены свыше 7 тысяч казахстанцев
сегодня 12:23
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ДТП с двумя автобусами: четыре человека находятся в тяжелом состоянии
сегодня 12:14
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Микс-инфекции гриппа и ОРЗ с COVID-19 фиксируют в Узбекистане
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Исключение неполных семей из «Бақытты отбасы» - изучить вопрос призвал депутат
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Водитель погиб при столкновении двух автобусов в Караганде
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5 главных вопросов о премии государства в Отбасы банке
сегодня 11:36
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Доля строительства в ВВП Казахстана составляет чуть более 6%
сегодня 11:27
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Церемония инаугурации Президента РК будет транслироваться в соцсетях
сегодня 11:16
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Вопрос обеспеченности населения жильем может усугубиться - вице-спикер Сената
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18 человек спасены в США после пяти дней, проведенных в море
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Обращение в адрес Президента о защите женщин-журналистов принято во внимание
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км
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Двухлетнюю девочку спасли из задымленной квартиры в Алматы
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Мумии с золотыми языками нашли египетские археологи
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Один из самых красивых голов ЧМ-2022 случился в поединке Бразилии и Сербии
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Кумыс существовал в 3-4 тысячелетии до нашей эры - ученый Серик Ажгали
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Сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ составила 14,1 трлн тенге
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Разбивших стекла входной группы в редакцию El Media задержали в Алматы
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Спорт
«Кайрат» проиграл в матче элитного раунда Лиги чемпионов чешскому «Хрудиму» в Алматы
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