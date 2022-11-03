Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Амнистированные по январским событиям не смогут работать на госслужбе – Генпрокуратура

    3 Ноября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев разъяснил положение амнистированных по январским событиям касательно занесения их данных в базу уголовных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Амнистированные лица не считаются оправданными. Это не реабилитирующие основания. Поэтому для лиц, которые освобождены от наказания ввиду амнистии, есть определенные ограничения в законодательстве», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Он разъяснил, какие именно.

    «В частности, законодательство о государственной службе и правоохранительной службе предусматривают, что лица, к которым был применен акт амнистии, не могут поступить ни на госслужбу, ни на правоохранительную службу. Родственников эти ограничения ни в коем случае не касаются», - добавил представитель Генпрокуратуры.

    Ранее заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев озвучил примерные сроки освобождения амнистированных по делу о январских событиях, прописанные в законодательстве.

    В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об амнистии».

    Как сообщалось ранее, Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

    По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

    На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. 171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Общество Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
    Глава государства: Казахстанцы полностью осознали ценность мира и стабильности
    Мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание - Президент о январских событиях
    Похищенные в январе боеприпасы обнаружили на берегу реки в Атырау
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров