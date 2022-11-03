Амнистированные по январским событиям не смогут работать на госслужбе – Генпрокуратура

3 Ноября 2022, 13:05

3 Ноября 2022, 13:05

Амнистированные по январским событиям не смогут работать на госслужбе – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев разъяснил положение амнистированных по январским событиям касательно занесения их данных в базу уголовных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Амнистированные лица не считаются оправданными. Это не реабилитирующие основания. Поэтому для лиц, которые освобождены от наказания ввиду амнистии, есть определенные ограничения в законодательстве», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в кулуарах пленарного заседания Сената.

Он разъяснил, какие именно.

«В частности, законодательство о государственной службе и правоохранительной службе предусматривают, что лица, к которым был применен акт амнистии, не могут поступить ни на госслужбу, ни на правоохранительную службу. Родственников эти ограничения ни в коем случае не касаются», - добавил представитель Генпрокуратуры.

Ранее заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев озвучил примерные сроки освобождения амнистированных по делу о январских событиях, прописанные в законодательстве.

В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об амнистии».

Как сообщалось ранее, Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. 171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.