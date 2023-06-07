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    Амир Омарханов стал абсолютным чемпионом турнира в Грузии

    7 Июня 2023, 19:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси завершился турнир серии ITF Juniors J60 среди игроков до 18 лет. Воспитанник теннисной школы города Караганды 15-летний Амир Омарханов, который в настоящее время тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии, выиграл турнир и в одиночном, и в парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В финале одиночки Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета.

    В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина - 6:3, 6:4. Таким образом, Омарханов выиграл свой пятый трофей под эгидой ITF Juniors, два из которых в одиночном разряде. Благодаря успеху в столице Грузии, казахстанец в обновленном юниорском мировом рейтинге поднялся на 298-ю строчку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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