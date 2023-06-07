Амир Омарханов стал абсолютным чемпионом турнира в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси завершился турнир серии ITF Juniors J60 среди игроков до 18 лет. Воспитанник теннисной школы города Караганды 15-летний Амир Омарханов, который в настоящее время тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии, выиграл турнир и в одиночном, и в парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале одиночки Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета.

В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина - 6:3, 6:4. Таким образом, Омарханов выиграл свой пятый трофей под эгидой ITF Juniors, два из которых в одиночном разряде. Благодаря успеху в столице Грузии, казахстанец в обновленном юниорском мировом рейтинге поднялся на 298-ю строчку.