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    Американский телеканал заявил, что хакеры из России выложили данные 1 млн кредитных карт

    6 Августа 2021, 15:23

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС -КАЗИНФОРМ - Американский телеканал CNBC выступил в четверг с утверждением, согласно которому группировка хакеров из России All World Cards выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Он ссылается на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности. Ее специалисты якобы отыскали на некоем форуме в закрытом для большинства людей и используемом преступными группировками сегменте интернета darkweb сообщение All World Cards, в котором говорится об открытии частичного доступа к хакерской базе. Каких-либо иных доказательств этой информации телеканал не приводит, равно как и подтверждений того, что упомянутая группировка является российской.

    Прокомментировавший на своих страницах в социальных сетях данную публикацию корреспондент телеканала Эмон Джаверс предупредил, что «банки скоро почувствуют последствия». Он также отметил, что All World Cards была создана недавно. Материал CNBC посвящен тому, как действовать американцам, если они обнаружат несанкционированное списание средств со счета. Телеканал предполагает, что сведения более чем о миллионе кредитных карт выложены хакерами, чтобы завлечь потенциальных покупателей остальной части имеющейся у них базы.

    У компании Q6, на которую ссылается CNBC, нет регулярного присутствия в соцсетях, ее аккаунты не подтверждены.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Россия США
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