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    Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

    6 Октября 2022, 08:12

    ОРЛАНДО. КАЗИНФОРМ - С мыса Канаверал в среду стартовала пятая экспедиция SpaceX к международной космической станции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В составе экипажа астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, японец Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина.

    Стыковка к МКС должна состояться поздно вечером в четверг. Пятый экипаж останется на МКС на полгода, а на «Драконе» на землю вернется четвертый - Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.


    Фото: Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky)

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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