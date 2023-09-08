Американский исследователь застрял на глубине 1000 метров в пещере в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Спасатели со всей Европы бросились в четверг на помощь американскому исследователю, застрявшему на глубине 1000 метров (3000 футов) в пещере в Турции. В операции участвуют спасательные команды из Болгарии, Хорватии, Венгрии, Италии, Польши и Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Опытный спелеолог Марк Дики внезапно заболел во время исследования пещеры в горах Тавр на юге Турции, сообщила Европейская ассоциация спелеологов.

Спасателям, среди которых был врач, удалось добраться до Марка Дики и оказать ему первую помощь. Но могут пройти дни, а возможно и недели, прежде чем им удастся вытащить его из пещеры, которая местами слишком узка, чтобы через нее могли пройти носилки.

В видеообращении, опубликованном в четверг Управлением по связям с общественностью Турции, 40-летний Марк Дики поблагодарил спелеологов и правительство Турции за их усилия.

Он добавил, что мир спелеологов — это действительно сплоченная группа, и «приятно видеть, как много людей откликнулось» на его проблему.

Дики сказал, что ему понадобится огромная помощь, чтобы выбраться из пещеры.

По данным группы спасения из Нью-Джерси, у Дики открылось желудочное кровотечение, рвота. Со слов спасателей, впервые за несколько дней он смог поесть. Неясно, что же стало причиной проблем со здоровьем.

Группа первичного реагирования Нью-Джерси заявила, что для спасения потребуется большое количество команд и постоянная медицинская помощь. Отмечается, что в пещере также довольно холодно — около 4–6 °C (39–42 F).

Юсуф Огренечек из Спелеологической федерации Турции сказал, что одной из самых сложных задач операции по спасению из пещеры является расширение узких пещерных проходов для того, чтобы пронести туда носилки.

Турецкое агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях AFAD и спасательная команда UMKE работают вместе с турецкими и международными спелеологами над планом подъема застрявшего спелеолога из системы пещер, сообщила Европейская ассоциация спелеологов.

В спасательной операции в настоящее время участвуют более 170 человек, включая врачей, парамедиков, оказывающих помощь Марку Дики, и опытных спелеологов. Спасательная операция может занять от двух до трех недель.

Дики хорошо известен как исследователь пещер или спелеолог благодаря своему участию во многих международных экспедициях. Он является секретарем медицинского комитета ассоциации.

По словам Огренечека, Марк участвовал в исследовании пещеры Морка глубиной 1276 метров (4186 футов) для Анатолийской ассоциации спелеологической группы (ASPEG). Проблемы со здоровьем возникли у него 2 сентября на глубине около 1000 метров.

В четверг вечером в Турцию должна была вылететь команда спасателей из Национальной команды альпийских и спелеологических спасателей Италии. В общей сложности около 50 спасателей соберутся у входа в пещеру рано утром в пятницу чтобы принять участие в спасательной операции под руководством турецких властей.

Спасатели надеются, что эвакуация может начаться в субботу или воскресенье. Подъем спелеолога на поверхность, вероятно, займет несколько дней.