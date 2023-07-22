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    Американский флот впервые возглавит женщина – Байден одобрил кандидатуру

    22 Июля 2023, 17:10

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден выдвинул женщину-адмирала Лизу Франкетти на пост главы военно-морского флота страны — впервые в истории женщина может возглавить американский флот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Лиза Франкетти — бывший командующий 6-м флотом США и военно-морскими силами США в Южной Корее. Она также занимала должность командира ударного авианосца.

    После одобрения ее кандидатуры президентом Байденом, ее назначение должен утвердить Сенат США.

    Франкетти, служащая в ВМФ вот уже 38 лет, является второй женщиной в истории США получившей звание адмирала.

    По сообщениям американских СМИ, адмирал Франкетти не была первым кандидатом на пост главы военно-морского флота США. Должность должен был занять адмирал Сэмуэля Папаро, но Байден назначил его на пост командующего вооруженными силами США в Тихом океане.

    Адмирал Франкетти должна вступить в бразды правления военно-морским флотом США этой осенью, когда истечет четырехлетний срок полномочий нынешнего главы американского флота.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости
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