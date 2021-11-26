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    Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»

    26 Ноября 2021, 12:12

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская торговая палата обратилась к властям США с просьбой о признании сертификатов вакцинации «Спутником V». Об этом «Известиям» сообщил глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его словам, для поездки из России в США необходима виза, которую в настоящий момент нет возможности получить, и прививка тем препаратом, который одобрен либо ВОЗ, либо Соединенными Штатами. Поэтому правительству США была направлена просьба о признании в рамках деловых поездок других вакцин, в том числе «Спутника V», пояснил Родзянко.

    В Минздраве РФ «Известиям» напомнили, что обсуждение данного вопроса между Москвой и Вашингтоном проходило в начале октября. 2 октября в Женеве министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на переговорах с американской делегацией обсудил взаимное признание сертификатов о вакцинации.

    По итогам обсуждения Минздрав России в рамках содействия взаимному развитию российско-американских направил в Департамент здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов письмо с предложением рассмотреть возможность признания документов о профилактических прививках против коронавируса и проработать механизм двустороннего признания сертификатов вакцинации, рассказали «Известиям» в Минздраве РФ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Россия США Коронавирус в мире Вакцинация
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