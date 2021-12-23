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    Американские офтальмологи обследуют детей в Туркестанской области

    23 Декабря 2021, 19:00

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С целью безоперационной реабилитации глаз детей в возрасте от 6 до 9 лет, с 22 декабря в Тюлькубасском районе проводится бесплатный прием специалистов из числа квалифицированных врачей-офтальмологов США и страны. Такую возможность детям предоставил казахстанский фонд «ОDOS» при поддержке акимата района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

    На прием в районную поликлинику за два дня обратилось около 100 детей с разными заболеваниями глаз. По словам президента фонда Нуржана Байтемирова, в течение 2-3 месяцев детям, у которых в ходе осмотра выявлены проблемы со зрением, будут выдаваться бесплатные очки.

    Данное мероприятие продолжится завтра, 24 декабря, с 9:00 до 18:00. Дети в возрасте от 6 до 9 лет могут прийти с родителями и бесплатно пройти осмотр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат Здравоохранение
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