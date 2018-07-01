Американские мастера танцев нашли благодарных учеников в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые Астана собрала талантливых хореографов и танцоров со всей Центральной Азии на мастер-классы и фестиваль, проводимые всемирно известными хореографами из США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам организаторов, Central Asian Dance Festival Astana 2018» - уникальный образовательный и творческий центр, который ведет многоуровневую подготовку талантливых хореографов по всему Центрально-Азиатскому региону.

Чтобы принять участие в мастер-классах, претенденты должны были отправить оргкомитет видеозаявку. В результате на фестиваль попали 53 молодых танцора со всех регионов Казахстана (30 из Астаны), по пять человек - из Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и один - из Азербайджана.

Обучение проходит по разным направлениям искусства - модерн, неоклассический балет, хип-хоп, бродвейский джаз и так далее.

«Я веду классы по хип-хопу. Рассказываю не только о том, откуда произошел этот вид танца, а также объясняю саму культуру танца. (...) В США очень много танцевальных студий, развиваются разные стили. И для людей это обыденность, чего не скажешь о Центральной Азии. Здесь наши ученики просто «горят» этими уроками, занимаются каждый день с 10 утра до 9 вечера. Они приходят на мастер-классы, несмотря на травмы. Они как губка впитывают все, что мы им даем. Мне это очень приятно, потому что они ценят каждую секунду, каждый момент и пытаются научиться», - рассказала на пресс-конференции хореограф Бреани Уильямс.

Ожидается, что 5 августа в 18.00 в театре «Astana Ballet» состоится мировая премьера балета «The Falling Man» в постановке Пола Гордона Эмерсона (США). В его постановке участвуют хореографы со всего Казахстана, а также ведущие танцоры из Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.