Американские компании инвестируют миллиарды в биоразлагаемый пластик

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Компании инвестируют миллиарды долларов в расширение производства пластмассы, изготовленной из натуральных, возобновляемых материалов, которые можно безопасно утилизировать при правильных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CBS News.

По данным платформы i3 Connect, инвестиции в производство биопластика достигли $500 млн за первые три месяца 2022 года, превысив предыдущий максимум в $350 млн за последний квартал 2021 года. По оценкам Zion Market Research, доход от рынка биопластик а увеличится с $10,5 млрд в 2021 году до примерно $29 млрд в 2028 году.

Компания Danimer Scientific, завод которого расположен в городе Винчестер штата Кентукки, производит биопластик под названием PHA, используя микроорганизмы, которые ферментируются с рапсовым маслом. В результате получаются пластиковые гранулы, которые используются для производства изделий наравне с нефтехимическим пластиком.

Генеральный директор Danimer Стивен Кроскри сообщил, что соломинки и пластиковые мешалки для напитков, изготовленные из биопластика PHA, используются в кофейнях Starbucks и Dunkin' Donuts. Испытания показали, что продукты PHA Danimer могут подвергаться биологическому разложению через шесть месяцев в морской среде и два года в почве.

Компания NatureWorks, расположенная в городе Миннеаполис штата Миннесота, является производителем биопластика PLA, получаемого путем ферментации сахара из кукурузы и сахарного тростника. Ее завод в городе Блэре в штате Небраска способен производить 150 тыс. тонн биопластиковых гранул в год. NatureWorks строит в Таиланде завод стоимостью $600 млн, который увеличит их производственные мощности на 50%.

Менеджер по глобальным маркетинговым коммуникациям NatureWorks Лия Форд сообщила, что компания производит пластиковые столовые приборы, стаканчики, обертки и контейнеры, которые могут быть преобразованы в органический материал для обогащения почвы в садах и на фермах.

PLA, в отличие от PHA, не поддается легкому биологическому разложению в природе. Его необходимо смешивать с пищевыми отходами в промышленных измельчителях для биоразложения, в противном случае распад PLA будет происходить десятилетиями.

Биопластик получают из таких источников, как сахар и крахмал, а не из нефти или газа. При его производстве не образуется токсичных отходов. Он уже давно используется в медицине, например, в качестве швов из биопластиковой нити, которые безвредно растворяются в организме.

Исследования показали, что из 9 млрд тонн пластика, произведенного на ископаемом топливе с 1950 годов, только 9% когда-либо перерабатывалось. Остальное загрязняет землю и водные ресурсы. На данный момент биопластик составляет всего 1% от мирового производства пластмассы.





Фото: cbsnews.com