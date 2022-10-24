Американские эксперты предупреждают о потенциально тяжелом сезоне гриппа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В детских больницах США растет число обращений маленьких пациентов с респираторными заболеваниями, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Телеканал ABC news передает, что заполненность педиатрических отделений в больницах США является самой высокой за последние два года. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, по всей стране больницы переполнены маленькими пациентами с респираторными заболеваниями, которые на данный момент составляют до 71% из примерно 40 тысяч имеющихся больничных коек.

Доктор Майкл Костер, заведующий отделением детских инфекционных заболеваний в больнице Хасбро в штате Род-Айленд говорит, что с середины сентября до середины октября количество молодых пациентов, поступивших в больницу с осложненным течением ОРВИ, удвоился.

«Мы принимаем пациентов, прибывающих из районов, расположенных в более чем 100 милях отсюда, потому что их местная детская больница переполнена или закрыта», — сказал М.Костер ABC News, ссылаясь на недавнее закрытие нескольких детских больниц в соседних штатах.

Линнетт Браммер, эпидемиолог из отдела гриппа Центра по контролю и профилактики заболеваний США говорит, что национальное агентство общественного здравоохранения отслеживает приток циркулирующих респираторных вирусов.

Центр по контролю и профилактики заболеваний сообщает о раннем повышении активности сезонного гриппа на большей части территории Соединенных Штатов, при этом юго-восточные и южно-центральные районы страны сообщают о самых высоких уровнях активности вируса.

Местные эксперты полагают, что рост может быть частично вызван смягчением ограничений по COVID-19, что делает многих уязвимыми для болезней по мере приближения потенциально тяжелого сезона гриппа.

«У нас были достаточно спокойные годы в результате всех усилий в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Это означает «возвращение» некоторых из вирусов, которых мы ранее наблюдали ежегодно, но в более значительной степени», — сказал Джон Браунштейн, медицинский сотрудник Бостонской детской больницы.

Переход к зимним месяцам также обычно сопровождается обострением заболеваний.

«По мере того, как погода становится более сухой, люди возвращаются внутрь, проводят больше времени в помещениях. И если ситуация усугубляется перемещением населения, особенно с приближением праздников, это становится идеальным штормом для распространения гриппа», — сказал Дж,Браунштейн.

По данным CDC, только на прошлой неделе 1674 пациента были госпитализированы с осложнениями гриппа.

Доктор Дж.Браунштейн добавил, что текущий сезон гриппа в США - очень быстрый и еще не достиг своего пика. «Обычно мы наблюдаем рост заболеваемости гриппом в ноябре или декабре. Пик приходится на февраль, но в нынешнем октябре мы уже наблюдаем рост активности гриппа», — сказал специалист.

Американские врачи отмечают важность приема противовирусных препаратов для борьбы с гриппом. При этом лекарства нужно принимать в первые дни болезни. И рекомендуется быстро обратиться к лечащему врачу».

Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует всем детям в возрасте 6 месяцев и старше получить вакцину против гриппа, чтобы предотвратить инфекцию и тяжелые осложнения.

