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    Американские эксперты оценили работу саперов в Арыси

    18 Мая 2021, 20:26

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял американских экспертов, проводивших оценку работ и консультации по сбору (утилизации) неразорвавшихся боеприпасов в городе Арысь, и военного атташе Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан полковника Билла Сабу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поблагодарил военного атташе за эффективную работу, проведенную американскими специалистами.

    Глава оборонного ведомства проинформировал, что ликвидация последствий пожара в Арыси продолжается. Для Министерства обороны это очень важный вопрос.

    С 27 апреля по 14 мая 2021 года консультанты отряда быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов Марк Тобайас и Грегори Форд ознакомились с объемом выполненных и предстоящих задач по очистке технической территории от фрагментов боеприпасов. Они провели осмотр места сортировки металлолома и изучили последовательность работ по утилизации фрагментов боеприпасов.

    Эксперты в области разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD – Explosive Ordnance Disposal) дали высокую оценку действиям саперов по сбору и утилизации неразорвавшихся боеприпасов.

    Американские специалисты отметили, что за более чем 20 лет работы в различных странах мира они нигде не встречали такого высокого уровня организации и качества, методичности работ с взрывоопасными предметами, как в Арыси. По их словам, работы по очистке территории складов проводятся методически правильно, корректно и максимально безопасно.

    Марк Тобайас и Грегори Форд отдельно отметили специально оборудованное место утилизации, которое полностью исключает разлет несгоревших взрывателей и их фрагментов.

    Американские специалисты также провели с казахстанскими военнослужащими консультативно-методический сбор по очистке территории и хранилищ, обезвреживанию и уничтожению боеприпасов.

    Необходимо отметить, что занятия проводились согласно Международным стандартам противоминной деятельности (IMAS).

    Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность США Другие государственные органы Силовые структуры
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