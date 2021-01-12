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    Американская «Valmont Industries» откроет в Казахстане завод передовых систем орошения

    12 Января 2021, 20:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с президентом компании «Valmont Industries» Стивеном Каневски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в сферах животноводства, селекции, семеноводства, капельного и дождевального орошения, аграрной науки и образования.

    По итогам переговоров между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и американской компанией «Valmont Industries» подписано соглашение об инвестициях.

    Документ предусматривает создание в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительство завода по производству современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур. Мощность предприятия составит 1 тыс. машин «Valley» фронтального и кругового орошения в год.

    Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50-70% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.

    Формирование сети демонстрационных ферм обеспечит трансфер передовых технологий в области орошения, рационального использования водных ресурсов, кормопроизводства, обучения и тренинга фермеров и подготовки квалифицированных кадров.

    Компания «Valmont Industries» — мировой лидер в сфере инвестиций и управления объектами водной инфраструктуры, орошаемого земледелия и производства ирригационных систем. Основана в 1946 году со штаб-квартирой в г. Омаха штата Небраска США. Годовой оборот компании превышает $2,6 млрд.

    Глава Правительства подчеркнул, АПК является одним из динамично развивающихся секторов экономики РК. При этом, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО), Казахстан входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом в сфере сельского хозяйства.

    «По итогам 2020 года в сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост в 5,6% – наиболее высокий показатель в отрасли за последние 6 лет. АПК стал ключевым фактором в сдерживании инфляции в Казахстане в условиях продолжающихся сбоев в глобальных продовольственных цепочках», — сказал А. Мамин.

    В переговорах с казахстанской стороны приняли участие Первый Заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, национальной экономики — Руслан Даленов, иностранных дел — Мухтар Тлеуберди, Посол РК в США Ержан Казыханов, глава «Kusto Group» Еркин Татишев, с американской — Посол США в РК Уильям Мозер, президент «Valmont Irrigation» Ленни Адамс и вице-президент «Valmont Industries» Джошуа Диксон.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Инвестпроекты Промышленность Строительство Минсельхоз США Сельское хозяйство
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