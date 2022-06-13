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    Американская ракета Rocket потерпела аварию

    13 Июня 2022, 08:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся запуск с космодрома на мысе Канаверал, (штат Флорида, США) ракеты-носителя Astra Rocket оказался неудачным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт с пусковой площадки SLC – 46 состоялся 12 июня 2022 года в 23 часа 43 минуты по времени Нур-Султана и транслировался в прямом эфире.

    Ракета-носитель Rocket разработана и создана американской космической компанией Astra, в рамках этой миссии по заказу НАСА на орбиту должны были быть запущены два метеорологических 3U кубсата массой 3,8 кг каждый.

    Но через 7 минут и 22 секунды после старта, двигатель второй ступени отключился на 70 секунд раньше запланированного срока, в итоге ракета не смогла вывести спутники на заданную орбиту.

    Вторая ступень ракеты с полезной нагрузкой была потеряна, и запуск Astra Rocket получил статус аварийного.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Происшествия США Америка Мировые новости Космос
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