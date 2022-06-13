Американская ракета Rocket потерпела аварию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся запуск с космодрома на мысе Канаверал, (штат Флорида, США) ракеты-носителя Astra Rocket оказался неудачным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт с пусковой площадки SLC – 46 состоялся 12 июня 2022 года в 23 часа 43 минуты по времени Нур-Султана и транслировался в прямом эфире.

Ракета-носитель Rocket разработана и создана американской космической компанией Astra, в рамках этой миссии по заказу НАСА на орбиту должны были быть запущены два метеорологических 3U кубсата массой 3,8 кг каждый.

Но через 7 минут и 22 секунды после старта, двигатель второй ступени отключился на 70 секунд раньше запланированного срока, в итоге ракета не смогла вывести спутники на заданную орбиту.

Вторая ступень ракеты с полезной нагрузкой была потеряна, и запуск Astra Rocket получил статус аварийного.