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    Американская компания готова инвестировать в сельское хозяйство Казахстана

    25 Апреля 2022, 22:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев 25 апреля встретился с вице-президентом компании «Champion Foods» Джонатаном Бурингом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества, инвестирования и развития сельского хозяйства в Республике Казахстан, провели детальные переговоры и договорились подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и компанией Champion Foods.

    Компания готова организовать экспорт из Казахстана замороженного картофеля и другой овощной продукции, а также заинтересована в инвестировании средств в проекты по строительству заводов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в Казахстане. Общий объем инвестиций оценивается в 100 000 000 долларов США.

    Champion Foods является крупнейшим продовольственным трейдером в США, а также занимается производством пищевых продуктов. Уже более 25 лет является поставщиком номер один для предприятий общественного питания, розничной торговли, промышленных предприятий, пекарен, оффшорных кейтеринговых компаний, судовых чандлеров и круизных компаний. Предприятие предоставляет сахар, замороженные овощи, рис, бобы, кукурузу, хлебные палочки, пиццу и другие продукты.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Инвестпроекты Минсельхоз США Сельское хозяйство
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