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    Американка застрелила водителя Uber, решив, что её похитили и увозят в Мексику

    27 Июня 2023, 09:20

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Жительнице США предъявили обвинение в убийстве водителя Uber, после того как она застрелила его, решив, что её похитили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    По данным полиции г. Эль-Пасо штата Техас, находясь в машине, женщина увидела дорожные указатели с надписью Сьюдад-Хуарес, Мексика, и подумала, что её везут в Мексику. Не раздумывая, она достала пистолет из сумки и выстрелила в голову водителю. Машина врезалась в ограждение.

    52-летний водитель умер в больнице. Он несколько дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

    Американский город Эль-Пасо и мексиканский город Сьюдад-Хуарес расположены прям по обе стороны границы. Расстояние между городами составляет около 3 км.

    Женщина является жительницей штата Кентукки. В Эль-Пасо она приехала навестить своего бойфренда. Предполагается, что она позвонила в службу 911, затем сфотографировала водителя и отправила его фотографию своему бойфренду.

    «Следствие не поддерживает версию с похищением, а также версию о том, что водитель намеренно отклонился от маршрута», - говорится в пресс-релизе.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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