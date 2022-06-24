Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Американцам разрешили носить оружие в общественных местах

    24 Июня 2022, 15:27

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Верховный суд США в четверг отклонил закон, который ограничивал ношение скрытого огнестрельного оружия в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Судебным органом отмечено, что законодательный акт нарушал право Второй поправки Конституции США на «хранение и ношение оружия».

    Ожидается, что решение судей в конечном итоге может позволить большому количеству людей легально носить оружие на улицах Нью-Йорка и других крупных городов, таких как Лос-Анджелес и Бостон.

    Это первое крупное решение верховного суда США об оружии более чем за десять лет, которое последовало за серией недавних массовых расстрелов.

    Закон Нью-Йорка, действовавший с 1913 года, гласил, что для скрытого ношения пистолета у человека должна быть «уважительная причина», тем самым запрещал ношение оружия на улицах и способствовал снижению уровня насильственных преступлений.

    Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс заявил, что будет работать над снижением рисков, которое создаст это решение и не позволить Нью-Йорку превратиться в Дикий Запад.

    Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила, что это решение не просто безрассудно, оно достойно порицания, которое принято после трагедии в Буффало. Это не то, чего хотят жители Нью-Йорка.

    Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд заявила, что это решение «подвергло миллионы американцев в Нью-Йорке и по всей стране еще большему риску насилия с применением огнестрельного оружия».

    В настоящее время аналогичные законы могут быть оспорены в Калифорнии, на Гавайях, в Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси и Род-Айленде. Губернатор Калифорнии раскритиковал это решение как «безрассудное» и пообещал, что его штат будет настаивать на принятии нового законодательства об оружии.

    Администрация президента США призвала судей соблюдать закон Нью-Йорка. Джо Байден сообщил, что «глубоко разочарован». Он призвал принимать законы «здравого смысла», чтобы обезопасить граждан от насилия с применением огнестрельного оружия.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай