Американцам разрешили носить оружие в общественных местах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Верховный суд США в четверг отклонил закон, который ограничивал ношение скрытого огнестрельного оружия в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Судебным органом отмечено, что законодательный акт нарушал право Второй поправки Конституции США на «хранение и ношение оружия».

Ожидается, что решение судей в конечном итоге может позволить большому количеству людей легально носить оружие на улицах Нью-Йорка и других крупных городов, таких как Лос-Анджелес и Бостон.

Это первое крупное решение верховного суда США об оружии более чем за десять лет, которое последовало за серией недавних массовых расстрелов .

Закон Нью-Йорка, действовавший с 1913 года, гласил, что для скрытого ношения пистолета у человека должна быть «уважительная причина», тем самым запрещал ношение оружия на улицах и способствовал снижению уровня насильственных преступлений.

Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс заявил, что будет работать над снижением рисков, которое создаст это решение и не позволить Нью-Йорку превратиться в Дикий Запад.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул заявила, что это решение не просто безрассудно, оно достойно порицания, которое принято после трагедии в Буффало . Это не то, чего хотят жители Нью-Йорка.

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд заявила, что это решение «подвергло миллионы американцев в Нью-Йорке и по всей стране еще большему риску насилия с применением огнестрельного оружия».

В настоящее время аналогичные законы могут быть оспорены в Калифорнии, на Гавайях, в Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси и Род-Айленде. Губернатор Калифорнии раскритиковал это решение как «безрассудное» и пообещал, что его штат будет настаивать на принятии нового законодательства об оружии.

Администрация президента США призвала судей соблюдать закон Нью-Йорка. Джо Байден сообщил, что «глубоко разочарован». Он призвал принимать законы «здравого смысла», чтобы обезопасить граждан от насилия с применением огнестрельного оружия.



