Амбулаторные услуги за месяц подскочили в цене на 3,5% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам марта текущего года цены на амбулаторные услуги подскочили за месяц сразу на 3,5 %. Удорожание с начала года составило 6,1 %, за год — 9,7 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезе рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области – сразу на 9,5 %. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7,7 %) и Алматы (6,1 %). В четырех регионах Казахстана цены остались на прежнем уровне.

С начала года сразу на 12,5 % выросли цены в Туркестанской области, на 9,5 % – в Акмолинской, на 8,5 % – в Алматинской.

В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2 %), Алматинской (плюс 14,8 %) и Акмолинской (плюс 13,5 %) областях.

В месячной динамике первичный прием у врача подорожал за март на 4,3 %, стоматологические услуги – на 3,4 %, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 3 %, услуги врачей-специалистов в амбулаториях – на 2,4 %.

В годовой динамике цены на первичный прием у врача выросли на 12,4 %, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2 %, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 8,6 %, стоматологические услуги – на 7,8 %.

В марте текущего года первичный прием у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тыс. тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный прием стоил в Атырау (5,2 тыс. тенге), столице (5,1 тыс. тенге) и Алматы (4,9 тыс. тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тыс. тенге).

УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тыс. тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау (5,8 тыс. тенге), самые низкие — в Актобе (2,7 тыс. тенге).

Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тыс. тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тыс. тенге), дешевле всего – в Талдыкоргане (863 тенге).

Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая – в Семее (687 тенге).