Амбициозная и достижимая цель - эксперт-экономист о Послании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Амина Жарылгапова поделилась мнением по поводу Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных пунктов послания Президента Н. Назарбаева стало совершенствование сферы образования и науки. В сфере образования, одинаково важно проводить системную работу на всех уровнях, включая дошкольное, среднее и высшее образование. Как подчеркнул Президент, в течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП», - сказала А. Жарылгапова.

По ее словам, это амбициозная, но достижимая цель, для реализации которой были даны четкие поручения.

«Так, поднимался вопрос нехватки школ. Несмотря на то, что по данным Глобального индекса конкурентоспособности, публикуемого Всемирным Экономическим Форумом, Казахстан по охвату начальным образованием занимает 4 место в мире, в регионах не хватает школ, дети вынуждены посещать учебные учреждения в три смены. Выделение из бюджета страны 50 млрд тенге на строительство школ в 2019-2021 годах поможет существенно снизить данную нагрузку», - считает эксперт.

Кроме того, по мнению А. Жарылгаповой, важным стал вопрос переоценки главного критерия оценки эффективности работы вузов.

«Теперь им должна стать занятость выпускников после окончания учебы. Исследования и подготовка статистики по количеству трудоустроенных выпускников - распространенная мировая практика. Более того, это один из основных способов привлечения лучших абитуриентов ведущими университетами мира», - сказала она.

Также, эксперт напомнила, что Президент подчеркнул важность развития науки и применения инноваций, в их числе: альтернативная энергетика, интернет вещей, биомедицина, блокчейн и другие.

«Стоит отметить, что в инновационном секторе Казахстан показывает стабильную положительную динамику. Согласно Глобальному индексу инноваций Корнельского университета, в 2018 году Казахстан среди 126 стран занял 74 строчку, показав рост по сравнению с 2015 годом в 8 пунктов. В частности, в этой сфере, как было озвучено в послании, на базе Назарбаев Университета будут вестись работы по разработке технологии искусственного интеллекта», - заключила она.