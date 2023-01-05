Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников

В ноябре прошлого года сообщалось, что руководство Amazon планирует уволить 10 тысяч человек. Как пояснил Джесси, соответствующее решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне «неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года». При этом, по его словам, руководство на тот момент предупредило сотрудников о том, что не исключены дополнительные сокращения.

По результатам проведенного анализа руководство Amazon приняло «непростое решение о дополнительном устранении» нескольких должностей. В общей сложности, по словам Джесси, будут уволены более 18 тысяч сотрудников, преимущественно из отделов продаж и найма персонала.

За последние два года количество сотрудников Amazon увеличилось почти в два раза в связи с ростом спроса на онлайн-услуги, вызванного пандемией коронавируса. При этом по мере снятия санитарных ограничений рост доходов компании замедлился. По данным газеты The Wall Street Journal, в общей сложности в Amazon по состоянию на сентябрь 2022 года трудились около 1,5 млн человек.