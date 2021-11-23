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    Amazon и Apple оштрафованы на 200 млн евро итальянским антимонопольным ведомством

    23 Ноября 2021, 23:50

    РИМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Итальянское антимонопольное агентство оштрафовало Amazon и Apple на 200 млн евро в общей сложности. Санкции наложены на американские корпорации за соглашение, которое они подписали три года назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Согласно этому документу, Amazon ограничивал доступ к торговой онлайн-площадке для неавторизованных продавцов техники Apple.

    В надзорном ведомстве расценили это как грубое нарушение правил справедливой конкуренции, ущемление прав продавцов и покупателей. Apple должен выплатить две трети от общей суммы штрафа.

    Антимонопольное разбирательство инициировал в прошлом году один из продавцов, который столкнулся с ограничениями на итальянской площадке Amazon. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что американские корпорации в принципе пытались ограничить количество продавцов-посредников, тем самым искусственно увеличивая их прибыль.

    Для Италии это решение имеет особое значение, поскольку через Amazon оформляются не менее 70% продаж электроники в стране.


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    Экономика США Италия
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