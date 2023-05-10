Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Аманжол Абдрахманов назначен руководителем управления земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аманжол Абдрахманов родился в 1977 году, образование высшее. Окончил в 1998 году Алматинскую высшую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «Правоведение», в 2011 году - Таразский государственный университет имени М. Дулати по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1994 году в управлении внутренних дел Алмалинского района города Алматы.

В разные годы занимал должности специалиста центра по недвижимому имуществу по Алматы, специалиста, ведущего специалиста департамента юстиции РК, заместителя директора, директора Центра обслуживания населения Есильского района города Астаны, директора центра занятости акимата города Астаны, заместителя директора, директора центра недвижимости по Алматинской области, главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя департамента юстиции города Алматы.

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года руководил департаментом юстиции Алматинской области. С сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Алматинской области.



