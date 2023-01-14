Амангельды Толамисов станет сенатором от Жетысуской области: предварительные итоги ЦИК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия публикует предварительные итоги выборов депутатов сенаторов, передает МИА «Казинформ».

Больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Жетысуской области набрал Толамисов Амангельды Габдылкаримович.

Сегодня, 14 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.



