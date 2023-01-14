Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Амангельды Нугманов станет сенатором от Актюбинской области: предварительные итоги ЦИК

    14 Января 2023, 12:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ- В Актобе подвели предварительные итоги голосования на выборах депутата в Сенат РК, передает корреспондент МИА Казинформ.

    После завершения процесса голосования урну с бюллетенями перенесли в зал и провели подсчет голосов на заседании избирательной комиссии.

    В Актюбинской области на место депутата Сената претендовали три кандидата, поэтому бюллетени были разделены на 5 групп - три по числу кандидатов, одна группа тех, кто голосовал против всех и испорченные бюллетени.

    В процессе подсчёта голоса разделились следующим образом. За Дану Бекбауову проголосовало 15 человек, за Разума Бекназарова - 11, за Амангельды Нугманова - 148 человек. 4 бюллетеня «против всех», испорченных не выявлено.

    «Предварительные итоги голосования подведены. Всего в регионе 192 выборщика, 178 участвовали в голосовании. За Бекбауову Дану проголосовало 15, за Бекназарова Рахыма- 11, за Нугманова Амангельды -148, против всех -4 выборщика, непригодных бюллетеней нет»- сказал председатель облизбиркома Нурлыбек Жусипов.

    Согласно законодательства предварительные итоги голосования будут направлены в ЦИК.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Выборы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Чехии будет избран во втором туре
    Jibek Joly: Внедрить институт парламентского контроля предложил эксперт
    На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
    Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    Популярное
    1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
    2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
    3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
    4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    Новости партнеров